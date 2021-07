Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbrüche in der Pelmke- und Hermannstraße

Hagen (ots)

Am Donnerstag (08.07.2021) riefen Anwohner der Pelmkestraße die Polizei. Offenbar gelang es Einbrechern, sich Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Dort hebelten sie die Türen der Parzellen auf und durchwühlten sogar eine Waschküche. Was genau gestohlen wurde, wird zurzeit noch ermittelt. Offenbar schlugen die Täter zwischen Mittwoch (07.07.2021), 17:30 Uhr, und Donnerstag, 15:30 Uhr, zu. Auch in der Hermannstraße kam es zu einem Kellereinbruch. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 08:50 Uhr, wurde hier nur eine von mehreren Parzellen aufgebrochen. Entwenden konnten die Täter vier Sporttaschen mit Fahrradzubehör im Wert von zirka 400 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell