POL-HA: Schießkugelschreiber bei Verkehrskontrolle gefunden

Am Donnerstag (07.07.2021) hielt eine Streifenwagenbesatzung ein Auto im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 16:30 Uhr auf der Körnerstraße an. Schon während der Überprüfung fiel den Beamten Cannabisgeruch auf. Bei einer Durchsuchung des 46-jährigen Fahrers fanden die Beamten ein Druckverschlusstütchen mit Cannabis. Anschließend nahmen die Polizisten den PKW näher in Augenschein. Dabei stießen sie auf einen nicht geladenen, aber griffbereiten Schießkugelschreiber - eine in Deutschland verbotene Waffe. Neben ihm lagen Patronen. Nach dem Fund kontaktierten die Beamten die Staatsanwaltschaft. Diese regte eine Beantragung eines richterlichen Beschlusses zur Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Nach der ergangenen Verfügung durch das Gericht durchsuchten Kriminalbeamte die Wohnung des Hageners. Hier wurde weitere scharfe Munition in unterschiedlichen Kalibern, sowie Bargeld, aufgefunden. Ein Drogentest des 46-Jährigen verlief positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Die Polizisten legten Anzeigen wegen Drogenbesitzes, Fahren unter Drogeneinfluss, sowie Straftaten gegen das Waffengesetz vor. (hir)

