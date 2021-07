Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und unter Drogen gefahren

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (08.07.2021) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:30 Uhr einen Rollerfahrer an der Minervastraße Ecke Wehringhauser Straße. Zuvor bewegte sich der Motorroller mit zirka 50 km/h durch den Verkehr. Der 25-jährige Fahrer behauptete zunächst, dass sein Fahrzeug maximal 25 km/h erreichen könne. Nach einer Recherche in polizeilichen Systemen stand schnell fest, dass es sich um ein Kleinkraftrad und nicht um ein Mofa handelte. Seine Fahrerlaubnis hierfür, so der Hagener, habe er aktuell verloren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und legten neben der Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. (hir)

