Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Schwerer Unfall auf der Hermann-Ehlers-Straße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 17.40 Uhr, befuhr eine 86-Jährige mit ihrem Nissan die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe des Egon-von-Romberg-Wegs beabsichtigte die Seniorin nach links in diesen einzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Renaults, der die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Nissanfahrerin leicht, ihre 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 20-jährige Renaultfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung beauftragt. Während der Unfallaufnahme kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell