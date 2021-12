Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Hilzingen, BAB 81) Nach Sekundenschlaf auf der Autobahn mit einem Sattelzug-Lastwagen gegen die Mittelschutzplanken gefahren (20.12.2021)

Singen - Hilzingen, BAB 81, Lkr. Konstanz (ots)

Nach einem Sekundenschlaf ist ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens am frühen Montagmorgen zwischen den Autobahnanschlussstellen Singen und Hilzingen auf der Bundesautobahn A81 gegen die Mittelschutzplanken gefahren und hat dabei Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro angerichtet. Glücklicherweise war kein weiteres Fahrzeug in der Nähe unterwegs, als der Fahrer des Sattelzuges auf der Fahrt über die A 81 in Richtung Autobahnende Gottmadingen/Bietingen gegen 03.15 Uhr in einen Sekundenschlaf fiel. Dabei lenkte der Mann den Sattelzug kurz vor dem Autobahntunnel Hilzingen unbemerkt immer weiter nach links und streifte schließlich über eine Strecke von rund 130 Meter die Mittelschutzplanken. Bei dem Unfall wurde die linke Fahrspur der A81 erheblich verschmutzt, sodass die Autobahnmeisterei für die Reinigung eingesetzt werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach der Unfallaufnahme geleitete eine Polizeistreife den Sattelzug bis zum Festplatz Hilzingen, wo die Reparatur des mit rund 10.000 Euro beschädigten Sattelzug-Lastwagens vom Fahrer organisiert werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell