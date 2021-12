Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz) Gelöstes Rad an einem Auto verursacht Unfall (19.12.2021)

Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist es am Sonntagabend auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach gekommen, nachdem sich an einem BMW-Kombi ein Hinterrad gelöst hatte. Die 32-jährige Fahrerin des BMW-Kombis war gegen 17.40 Uhr auf dem neuen und zweispurigen Teilstück der B 33 - von Konstanz kommend - in Richtung Radolfzell unterwegs, als sich noch vor der Anschlussstelle Allensbach das linke Hinterrad am BMW löste und auf die linke Fahrspur rollte. Dort prallte das Rad gegen einen Mercedes der C-Klasse, dessen Fahrer gerade den BMW überholen wollte. Im weiteren Verlauf schleuderte das Rad über die Mittelschutzplanken auf die Gegenfahrbahn der B 33 und wurde dort von einem Skoda Octavia überrollt, dessen Fahrer in Richtung Konstanz unterwegs war. Bei dem Unfall wurden die drei Autos durch das sich selbständig gemachte Rad derart beschädigt, dass sich Abschleppdienste um die nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmern mussten. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Ursache des gelösten Rades dürfte ein Tage zuvor von einem Angehörigen der BMW-Fahrerin nicht sachgemäß durchgeführter Reifenwechsel gewesen sein.

