Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Aldi Parkplatz Wisportstraße

Trier (ots)

Am Samstag, 19.06.21 wurde in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr aus einem unverschlossenem Smart auf dem Aldi Parkplatz in Heiligkreuz ein Smartphone sowie eine Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.

