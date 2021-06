Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus leerstehender Gaststätte

Heimbach (ots)

Am 20.06.2021 im Zeitraum von 04:17 Uhr - 04:23 Uhr verschafften sich zwei bisher unbekannte Täter Zutritt zum ehemaligen "Gasthaus am Bahnhof" und entwendeten dort 80 Kilo Metallschrott. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 150 Euro.

Die beiden unbekannten Täter entfernten sich nach der Tat über die Fußgängerbrücke in Richtung Hauptstraße.

