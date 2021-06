Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Reinsfeld (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021, ereignete sich gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Weiher" in Reinsfeld. In Folge eines Vorfahrtverstoßes stießen die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen. Der geschädigte Fahrer eines silbernen Kleinwagens entfernte sich anschließend vom Unfallort. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Hermeskeil zu melden.

