Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA Parkplatz

Saarburg (ots)

Am Samstag, 19.06.2021 ereignete sich zwischen 11:30 und 11:50 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA in Saarburg-Beurig eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus-oder Einsteigen mit seiner Fahrzeugtür die Beifahrertür des neben ihm parkenden blauen VW Passat. Am VW Passat entstand hierdurch Sachschaden von ca. 1000EUR.

Hinweise auf den Unfallverursacher werden an die Polizei Saarburg, Tel. 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell