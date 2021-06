Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Täter brechen in Garage ein

Mehring (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 19.06.2021 bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags, 20.06.2021 drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage in Mehring ein. Die Tatörtlichkeit liegt in der Nähe des Sportplatzes. Hierbei wurde eine Zugangstür gewaltsam aufgebrochen, wodurch man diversen handwerklichen Werkzeugen habhaft werden konnte. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte die Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Zeugenhinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion in Schweich (Tel.: 06502/9157-0) erbeten.

