Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbrecher stehlen Autoteile

Hamminkeln (ots)

Autoteile haben Unbekannte aus einer Lagerhalle am Lehmberg gestohlen. Um in die Halle zu kommen, schlugen die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 3. Juli, 15.00 Uhr, und Dienstag, 13. Juli, 16.00 Uhr, eine Fensterscheibe ein.

Die Polizei Hamminkeln sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 02852 / 966100 mit ihr in Verbindung setzen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell