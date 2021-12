Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl aus Tiefgarage (19.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Schwenninger Straße haben Unbekannte am Sonntag im Zeitraum zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr gestohlen. Ein 29-Jähriger war in einer Garage tätig und ließ diese für den Zeitraum von 20 Minuten unbeaufsichtigt. In diesem Zeitraum entwendeten Unbekannte BMW-Originalfelgen mit Winterreifen daraus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib der Räder werden an die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, erbeten.

