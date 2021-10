Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Bausendorf (ots)

Schon am Freitag den 22.10.2021 ereignete sich um 17:30 Uhr auf der K 27 zwischen Diefenbach und Bausendorf ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr die K 27 aus Richtung Bausendorf kommend, als ihm ein mittig der Fahrbahn geführtes Fahrzeug aus Richtung Diefenbach entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Geschädigte nach rechts ausweichen, kam ins Schleudern und fuhr in Folge dessen in den unbefestigten Hang und beschädigte dabei sein Fahrzeug. Nach Angaben des verunfallten Fahrers handelt es sich bei dem entgegenkommenden PKW um einen schwarzen Audi mit WIL-Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden, Tel.: 06571-9260 oder Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

