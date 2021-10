Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wehlen

Wittlich (ots)

Am 23.10.2021 gegen 11:25 Uhr ereignete sich an einer Engstelle in der Uferallee in Bernkastel-Kues, im Ortsteil Wehlen ein Verkehrsunfall, mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein wartepflichtiger PKW fuhr an mehreren, in seiner Fahrtrichtung abgestellten Fahrzeugen vorbei, obwohl ihm ein dunkler Volvo entgegenkam. Der Fahrzeugführer des Volvos musste nach rechts ausscheren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er einen blauen Renault Kangoo, der in Längsaufstellung neben der Straße parkte. Beide Verkehrsteilnehmer flüchteten im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Unfallverursacher werden gebeten sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues zu melden.

