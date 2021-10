Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in bzw. auf Firmengelände

Hillesheim (ots)

Am 23.10.2021 gegen 09:13 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über einen Einbruch in bzw. auf einem Firmengelände einer Firma in Hillesheim in Kenntnis gesetzt.

Durch die eingesetzten Beamten vor Ort wurde festgestellt, dass zunächst unbekannte Täter in der Nacht vom 22.10.2021 auf den 23.10.2021 das Firmengelände einer Firma in der Industriestraße in Hillesheim aufsuchten, den, das Gelände umgebenden Zaun an mehreren Stellen durchtrennten, ein Tor aufhebelten und anschließend augenscheinlich sich fußläufig und mittels eines Fahrzeugs auf das Gelände begaben.

Hier wurde das Gelände durch die Täter nach potentiellem Stehlgut abgesucht. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Täter sodann von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich, ohne dass es nach bisherigem Stand zu Stehlgut kam.

Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstigen Beobachtungen im Sachzusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell