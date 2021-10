Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: offenbarer "Spaßvogelstreich" in der Bonner Straße, Umstellen von Verkehrszeichen

Kelberg (ots)

Am 23.10.2021 gegen 06:40 Uhr wurde durch aufmerksame Anwohner in Kelberg fernmündlich der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass vermutlich in der vergangenen Nacht durch unbekannte Personen, die aktuell, aufgrund einer Umleitung in der Bonner Straße in Kelberg eingerichtete Einbahnstraßenregelung, durch Umstellen der Schilder nun in die verkehrte Richtung weise.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun wurde die Örtlichkeit aufgesucht und die Schilder wieder anhand des Schilderplans aufgestellt.

Auch wenn aktuell keine Person falsch in die Umleitung einfuhr, so birgt ein solches Verhalten dennoch eine latent vorliegende Gefahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs.

Die Polizei appelliert an die Vernunft der Anwohner, solche "Späße" tunlichst zu unterlassen, um die Sicherheit des Straßenverkehrs und ihrer Teilnehmer nicht zu gefährden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell