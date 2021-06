Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung ++ Seevetal/Hittfeld - Firmeneinbrüche ++ Hollenstedt und Buchholz - Erneut Taschendiebe unterwegs

Neu Wulmstorf (ots)

Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Am 07.06.2021, gegen 21.35 Uhr, kam es auf dem Bahnsteig der S-Bahn in Fahrtrichtung Hamburg zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes.

Nach eigenen Angaben war der Hamburger auf dem Nachhauseweg, als er zunächst von einem ihm unbekannten Jugendlichen nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er die Frage verneinte, kamen ein zweiter und schließlich ein dritter junger Mann hinzu. Alle drei schlugen und traten auf den 29-Jährigen ein. Als Zeugen, die mit einem Pkw an der Örtlichkeit vorbeikamen, durch Hupen auf sich aufmerksam machten, konnte sich der 29-Jährige von den Tätern lösen und zu den Zeugen in den Pkw springen. Die Täter setzten ihm noch bis zum Pkw nach und liefen dann davon. Durch die Zeugen wurde die Polizei alarmiert. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg.

Der 29-Jährige kam vorsorglich für eine Nacht ins Krankenhaus. Er erlitt mehrere Prellungen und Platzwunden.

Die drei Täter beschrieb der 29-Jährige wie folgt:

Täter 1: Ca. 16 Jahre, 175-180 cm groß, sehr schlank, schwarze, kurze Haare, dunklere Hautfarbe, sprach Deutsch mit evtl. arab. Akzent.

Täter 2: Ca. 16 Jahre, wirkt reifer, ca. 180 cm groß, schlank, schwarze, kurze, lockige Haare, dunklere Hautfarbe, sprach Deutsch mit evtl. arab. Akzent, ungepflegter 7-10 Tage Bart.

Einer der beiden trug eine rote Adidas-Jacke mit schwarzen Streifen.

Täter 3: Ca. 18-20 Jahre, schlank, blonde, sehr kurze Haare, hat nicht gesprochen, hellere Hautfarbe, bekleidet mit einem hellen T-Shirt.

Zeugen, denen die Personen bereits vorher am Bahnhof aufgefallen sind, die die Körperverletzung beobachtet haben, oder die gesehen haben, wohin Täter anschließend geflüchtet sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Firmeneinbrüche

In der Nacht zu Dienstag (08.06.2021) kam es an der Straße An der Reitbahn zu zwei Einbrüchen. Auf einem Firmengrundstück brachen die Täter die rückwärtige Tür einer Lagerhalle auf. Beute machten sie dort nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

In einen benachbarten Betrieb brachen die Täter ebenfalls ein. Dort erbeuteten sie Bargeld. Aus einem Firmenfahrzeug entwendeten sie zudem einige Werkzeuge.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße An der Reitbahn aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Hollenstedt und Buchholz - Erneut Taschendiebe unterwegs

Am Dienstagvormittag waren Taschendiebe in Hollenstedt unterwegs. Gegen 09.45 Uhr entwendeten sie das Portemonnaie einer 79-Jährigen Frau aus deren Handtasche, als diese im Lidl-Markt an der Hauptstraße ihre Einkäufe tätigte.

Nur etwa zehn Minuten später traf es eine 83-Jährige, die im Aldi-Markt an der Straße Am Stinnberg einkaufte. Sie hatte ihre Handtasche in einer größeren Tasche im Einkaufswagen abgelegt. Erst an der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen der Tasche.

Gegen 11.30 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse eines 81-jährigen Mannes aus dessen Gesäßtasche, als dieser den Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Buchholz besuchte.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld, zahlreiche Papiere und EC-Karten.

