Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Exhibitionist unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag gegen 14.30 Uhr im Bereich der Gebersheimer Straße nahe des Friedhofs als Exhibitionist auftrat. Eine 63 Jahre alte Frau ging die Straße entlang, als sie plötzlich auf ein Husten aufmerksam wurde. Als sie ihren Blick in Richtung der Büsche wandte, aus deren Richtung das Husten kam, erkannte sie einen Unbekannten. Er hatte sich mit seiner Körperfront in Richtung der Frau gedreht und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt haben, der zwischen 170 und 180 cm groß ist. Er dürfte eine dunkle Jacke und eine auffällige rot-schwarze Stoffmütze mit einem Rand entlang der Stirn getragen haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell