Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Tankstellengebäude beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 12.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Herrenberg. Der Unbekannte trat vermutlich derart stark gegen eine Glasscheibe, dass diese riss. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

