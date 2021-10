Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Denkendorf: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Eine 22-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 08:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen auf den VW eines 60-Jährigen auf. Die 22-Jährige war auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung München unterwegs gewesen und hinter dem VW des 60-Jährigen gefahren. Als dieser verkehrsbedingt leicht abbremste, fuhr die Ford-Fahrerin vermutlich wegen Müdigkeit auf, sodass der VW in die linksseitige Schutzplanke gedrückt wurde. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen blieben für etwa eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell