Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: VW brennt vollständig aus

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Ludwigsburg nachdem am Sonntag gegen 03:20 Uhr ein VW Sharan, in der "Karlsruher Allee" in Ludwigsburg vollständig ausbrannte. Zeugen gaben an, der Brand habe an einem Reifen begonnen und sich dann auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet. Dabei kam es auch zu einer Verpuffung im Bereich des Tanks. Durch die starke Brandwirkung wurde auch ein Baum auf einer angrenzenden Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Baum wird aktuell auf etwa 500 Euro beziffert. Auch die Fahrbahn wurde durch das brennende Fahrzeug beeinträchtigt. Diesbezüglich kam der Technische Dienst der Stadt Ludwigsburg vor Ort und ergriff erste Maßnahmen. Die Höhe des Sachschadens am Belag ist aktuell noch nicht bekannt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit vier Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz. Die Kriminalpolizei, Tel. 0800 1100225, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

