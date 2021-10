Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle in Zell (Mosel) - Zeugen gesucht

Zell (Mosel) (ots)

Im Tatzeitraum vom Donnerstag, den 21.10.2021 um 14:45 Uhr bis zum Freitag, den 22.10.2021 um 10:00 Uhr kam es in der Barlstraße in Zell zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Lagerhalle. Der oder die Täter verschaffte/n sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zur Lagerhalle. Hier wurden mehrere Gegenstände entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Zell sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige Beobachtungen im Sachzusammenhang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zell unter 06542/98670 entgegen.

