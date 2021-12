Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit in Bar endet im Krankenhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 27.12.2021, gegen 02:00 Uhr, geriet eine 34-jährige Barkeeperin und eine 40-Jährige Gästin in einer Bar in der Betty-Impertro-Straße in verbale Streitigkeiten. Als sich der 53-jährige Bruder der 40-Jährigen einmischte, kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 53-Jährigen und einer Gruppe von drei bis fünf anderen Gästen. Der 53-Jährige wurde daraufhin von mindestens einem aus der Gruppe mit einem Totschläger ins Gesicht geschlagen und getreten. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, waren die unbekannten Täter nicht mehr vor Ort. Sie waren zwischen 18 und 20 Jahre alt. Der 53-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Wer Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell