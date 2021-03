Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autoaufbrecher stehlen Werkzeug

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (07. März) und Montag (08. März) haben bislang unbekannte Diebe die Seitentür eines an der Bahnstraße geparkten Autos aufgebrochen, um an ihre Beute zu kommen.

Es muss zwischen 17.45 Uhr und 06.30 Uhr gewesen sein, als die Diebe die Seitentür des Citroën Jumpy gewaltsam öffneten. Sie stahlen diverse elektronische Werkzeuge sowie einen Werkzeugkoffer. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell