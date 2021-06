Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nicht auf den Verkehr geachtet

Über die Straße fuhr am Donnerstag ein Pedelec Fahrer am Donnerstag bei Erbach.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr fuhr der 82-Jährige über die Landesstraße zwischen Erbach und Eggingen. Dabei achtete der eBiker nicht auf den Verkehr. Dort fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Audi. Sie bremste zwar und versuchte noch auszuweichen, einen Unfall konnte sie nicht mehr verhindern. Der 82-Jährige stürzte. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

++++++++ 1153608

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell