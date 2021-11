Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschädigter zu einem Unfall gesucht

Celle (ots)

Am Dienstag, den 23.11.2021, gegen 07:20 Uhr, kam es in der Windmühlenstraße in Celle zu einem sogenannten "Spiegelklatscher". Hierbei wurde durch den Unfallverursacher im Vorbeifahren der linke Außenspiegel eines weißen Transporters beschädigt. Das geschädigte Fahrzeug soll ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf dem dortigen Parkstreifen ( Höhe Autovermietung Sixt ) abgestellt gewesen sein. Das geschädigte Fahrzeug müsste Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweisen. Der/die Geschädigte meldet sich bitte bei der Polizei Celle unter der Tel.-Nr.: 05141277213.

