Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 09:30 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Marie-Curie-Straße in Herrenberg einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Er beschädigte beim Vorbeifahren die komplette rechte Fahrzeugseite und machte sich trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 9.000 Euro aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell