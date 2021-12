Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, sucht weiteren Zeugen, die am Donnerstag gegen 17.20 Uhr Verdächtiges in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen beobachtet haben. Die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung vernahm ungewöhnliche Geräusche aus einem der Zimmer, an den sich ein Balkon anschließt. Als sie nachsah, entdeckte sie, dass sich zwei unbekannte Gestalten in dem Zimmer aufhielten. Diese machten sich sofort über den Balkon aus dem Staub. Die beiden vermutlich männlichen Personen trugen dunkle bzw. schwarze Jacken. Darüber hinaus konnte die Frau keine weiteren Hinweise geben. Die beiden Täter hebelten nach derzeitigen Erkenntnissen die gekippte Balkontür auf, wodurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Aufgrund ihrer frühzeitigen Entdeckung konnten die Einbrecher keine Beute machen.

