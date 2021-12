Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter nimmt 16-Jährigen in Schwitzkasten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen 16 Jahre alten Jugendlichen in der Osterholzallee im Ludwigsburger Westen attackierte. Zunächst sprach der Täter ein ebenfalls 16 Jahre altes Mädchen, die in der Bushaltestelle "Weststadtkirche" saß, an. Die Jugendliche telefonierte währenddessen mit ihrem gleichaltrigen Freund. Der Unbekannte schrie die Jugendliche plötzlich an und stellte die geltenden Corona-Regeln in Frage. Der Freund konnte die Situation am Handy verfolgen und machte sich hierauf, da er sich in der Nähe befand, zügig in Richtung der Bushaltestelle auf. Dort angekommen versuchte er den Mann zu beruhigen. Der Unbekannte packte den 16-Jährigen, schlug ihm ins Gesicht, nahm ihn in den Schwitzkasten und drückte den Jugendlichen gegen die Bushaltestelle. Zwei Verkehrsteilnehmende beobachteten die Körperverletzung und hielten an. Die 60 Jahre alte Frau und der 50 Jahre alte Mann drohten mit der Polizei, worauf der Täter von dem 16-Jährigen abließ und in Richtung der Kaiserstraße davonging. Der Mann wurde als etwa 180 cm groß beschrieben und soll eine normale bis muskulöse Statur haben. Er dürfte zwischen 40 und 50 Jahren alt sein und hat auffallend schlechte Zähne. Der Täter trug Jeans und helle Schuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Von dem Unbekannten ging Alkoholgeruch aus. Der Jugendlich wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

