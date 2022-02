Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall im Schlüchttal - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 02.02.2022, gegen 09:40 Uhr, haben sich im Schlüchttal auf der L 157 zwischen Gurtweil und Ühlingen ein Sattelzug und ein Pritschenwagen gestreift. Verletzt wurde niemand, am Lieferwagen wurde ein Sachschaden von 2000 Euro verursacht. Da man an der Unfallstelle keinen Handyempfang hatte, wurde unter den Unfallbeteiligten vereinbart, zur Polizei zu fahren. Auf den Weg dorthin war der Sattelzug plötzlich weg und konnte auch nicht mehr gefunden werden. Dieser war mit Paletten beladen und der Auflieger ohne Plane hatte ein polnisches Kennzeichen. Um Zeugenhinweise bittet die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0.

