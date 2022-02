Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Jugendliche auf Fahrrad im Kreisverkehr von Auto gestreift - Polizei sucht die Jugendliche, welche weitergefahren ist

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstag, 03.02.2022 gegen 06.45 Uhr im Kreisverkehr "Eichener Kreisel". Zuvor befuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Audi die Wehrer Straße in Fahrtrichtung Wehr und fuhr in den Eichener Kreisel ein. Dabei übersah sie die im Kreisel fahrende Jugendliche auf ihrem Fahrrad, welche den Kreisel von der Stettiner Straße in Fahrtrichtung Goethe Straße durchquerte. Es kam zu einer leichten Kollision zwischen dem Rad und dem Audi. Das Kind stürzte nicht, hielt aber kurz an um den Lenker zu richten und fuhr dann in Richtung Schule davon. Die aufgelöste 23-Jährige wendete und suchte im Bereich der Schule nach dem Mädchen, welches zirka in der 7 oder 8 Klassenstufe sein dürfte. Nach dem sie diese nicht gefunden hatte, fuhr die Audi-Fahrerin zur Polizei und meldete den Vorfall. Zu den Kleidern des Mädchens und dem Rad gibt es keine Anhaltspunkte, außer, dass es dunkle Kleidung gewesen ist. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht nun das junge Mädchen, welche von der 23-Jährigen im Kreisel touchiert wurde. Sie wird gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

