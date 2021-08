Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnhaus - 1. Nachtragsmeldung

Hochdorf Assenheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.08.2021: https://s.rlp.de/8Y96y

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Langstraße in Hochdorf Assenheim haben Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und ein Brandgutachter das Brandobjekt am Dienstag (17.08.2021) untersucht. Dabei wurden mehrere Brandausbruchstellen lokalisiert. Es ergaben sich keine Hinweise für eine technische Ursache. Zurzeit ist davon auszugehen, dass unachtsamer Umgang mit glimmenden oder glühenden Gegenständen Auslöser für das Feuer war. Das Gebäude ist teilweise bewohnbar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat den Brandort wieder freigegeben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

