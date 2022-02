Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Einbruch in Bahnhofskiosk

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 04.02.2022, hatten Unbekannte versucht die Eingangstür zum Bahnhofskiosk in Emmendingen aufzuhebeln, was Ihnen jedoch nicht gelang.

Im Weiteren wurde versucht eine doppelt verglaste Scheibe dieser Eingangstür einzuschlagen und diese hierbei stark beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können oder in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

