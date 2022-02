Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pärchen wurde gesucht - gestohlenes Fahrrad dabei

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.02.2022, ist der Polizei in Bad Säckingen ein Pärchen ins Netz gegangen, das wegen nicht angetretener Freiheitsstrafen gesucht worden war. Der 47 Jahre alte Mann und seine 35-jährige Begleiterin konnten nach einem Hinweis gegen 18:30 Uhr am Bahnhof festgenommen werden. Gegen beide bestanden Vollstreckungshaftbefehle. Sie kamen in verschiedene Justizvollzugsanstalten, wo sie die Strafen von 5 Monaten (Mann) und 13 Monaten (Frau) absitzen müssen. Ein vom Mann mitgeführtes Fahrrad stellte sich als gestohlen heraus. Es wurde beschlagnahmt. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

