Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter überfährt Verkehrsinsel und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 03.02.2022, hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen eine Verkehrsinsel überfahren und ist anschließend geflüchtet. Gegen 22:20 Uhr war einem vorbeifahrenden Autofahrer aufgefallen, wie ein Mann dort Fahrzeugteile einsammelte. Beim Eintreffen der Polizeistreife war niemand mehr anzutreffen. Ein beschädigtes Verkehrszeichen und noch ein paar Fahrzeugteile zeugten vom Unfallgeschehen. Der unbekannte Fahrzeugführer war in Richtung Waldshut unterwegs und dürfte beim Abbiegen nach rechts in Richtung Kaitle zu schnell gewesen sein. Er kam nach links und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Der Sachschaden an dieser beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das flüchtige Fahrzeug dürfte weiß gewesen sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell