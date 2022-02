Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Blutüberströmter Mann liegt am Boden - mutmaßliches Sturzgeschehen vorausgegangen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 03.02.2022, ist ein blutüberströmter Mann vor einem Haus in der Bergstraße in WT-Waldshut zusammengebrochen. Zuvor gegen 20:20 Uhr war er im Bereich der Gurtweiler Straße aufgefallen. Aus einem Auto heraus bot eine Beifahrerin ihre Hilfe an. In der Folge blutete der Verletzte die Frau, ihre Kleidung und das Auto voll. Als sich der Rettungsdienst um den Mann kümmern wollte, bäumte sich dieser aus, trat um sich und musste von der Polizei fixiert werden. Dabei schrie er mehrfach rechtsradikale Parolen. Der deutlich alkoholisierte Mann kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Er hatte sich eine stark blutende Kopfverletzung zugezogen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand auf ein alleinbeteiligtes Sturzgeschehen am Bahnhof zurückzuführen ist. Die Ermittlungen dauern an.

