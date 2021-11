Polizei Mettmann

POL-ME: 44-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2111030

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag (04. November 2021) wurde ein 44-jähriger Heiligenhauser auf der Hacklandstraße von einem bisher unbekannten Täter seiner Umhängetasche beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:40 Uhr ging ein 44-jähriger Heiligenhauser, gemeinsam mit seinem 16-jährigen Sohn, zu Fuß entlang der Hacklandstraße. In Höhe der Haus-Nummer 4 wurde der Heiligenhauser plötzlich von einem ihm unbekannten Mann zu Boden gestoßen. Anschließend entriss der Täter ihm die Umhängetasche, welche der 44-Jährige zuvor über seiner Schulter getragen hatte. Durch die Wucht des Stoßes fiel der Geschädigte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Räuber floh mit der brauen Umhängetasche der Marke Luis Vuitton in Richtung Feldstraße. Der 16-jährige Sohn verfolgte den Täter bis zur Einmündung Hacklandstraße / Feldstraße, wo der Räuber mitsamt der Tatbeute auf einen mit einer Person wartenden Motoroller stieg. Anschließend flohen die Männer auf dem weißen Motorroller von unbekannter Marke in Richtung Nordring.

Der Heiligenhauser erstattete Anzeige auf der Polizeiwache und beschrieb den flüchtigen Räuber mit circa 25-30 Jahren, dunklen kurzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild.

Aufgrund des zeitlichen Verzuges wurde auf eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Duo verzichtet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

