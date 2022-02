Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ordnungsstörung und Körperverletzung

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Rheinfelden

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr, wurde eine männliche Person gemeldet, welche an einem Mehrfamilienhaus in der Barrystraße alle Klingeln betätige und Flaschen auf die Straße schmeißen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der alkoholisierte 21-jährige Mann mit einer Verletzung am Kopf festgestellt werden. Nach eigenen Angaben stammte diese Verletzung von einer Auseinandersetzung am Vorabend in der Innenstadt, bei welcher er einer ihm unbekannten männlichen Person, eine Kopfstoß verpasst hatte. Den Mann beschrieb er als 40-45-jährigen Osteuropäer mit kurzen blonden Haare und einer Narbe auf der rechten Wange. Die Köpergröße wird auf 175cm geschätzt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt.

Zeugen die sachdienliche Angaben machen können oder gar der Geschädigte der Körperverletzung, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07623/7474-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

