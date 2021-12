Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Frachtschiff kollidiert mit Rohrbrücke im Gelsenkirchener Stadthafen

Gelsenkirchen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache, kollidierte am Freitagmittag ein Frachtschiff mit einer über das Hafenbecken verlaufenden Rohrbrücke und beschädigte diese dabei erheblich. Personen kamen nicht zu Schaden.

Um 13:10 Uhr erhielt die Feuerwehrleitstelle Kenntnis von dem Ereignis und entsandte entsprechende Einheiten nach Schalke-Nord. Auf den ersten Blick waren die Verformungen an der tragenden Stahlkonstruktion für die Einsatzkräfte sichtbar. Neben den beschädigten Trägern, waren auch vier Stahlseile abgerissen. Die über die Brücke verlaufenden Rohrleitungen waren nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Umgehend erfolgte die Sperrung des westlichen Hafenbeckens für den Schiffsverkehr. Vorsorglich wurden zudem mobile Ölsperren zu Wasser gelassen. Kontrolliert entleerten Spezialisten im Anschluss die Leitungen. Die Kräfte der Feuerwehr stellten dabei den Brandschutz sicher. Ein hinzugezogener Statiker beurteilte die beschädigte Konstruktion auf ihre Tragfähigkeit. Noch in den Abendstunden konnte diese mit Hilfe eines Mobilkrans stabilisiert werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt im Nachgang die Wasserschutzpolizei.

