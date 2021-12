Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: 2 Verletzte nach Rauchentwicklung - Rauchmelder verhindert größeren Schäden

Gelsenkirchen (ots)

Ein Rauchmelder hat am frühen Abend in Beckhausen einen größeren Schaden verhindert. In einer Wohnung im Sondernkamp war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die durch den Rauchmelder alarmierte Wohnungsinhaberin konnte das glücklicherweise noch sehr kleine Feuer schnell löschen, zog sich dabei aber eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Für einen älteren Herrn in dem Mehrfamilienhaus war die Aufregung des Feuerwehreinsatzes in der Wohnung über ihm offensichtlich zu viel; er musste mit Kreislaufproblemen ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle übrigen Bewohner/-innen konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Auch wenn bei dem Einsatz insgesamt 2 Personen zur weiteren Kontrolle in städtische Krankenhäuser transportiert werden mussten, hat der Rauchmelder die Bewohner/-innen des Mehrfamilienhauses vor einem größeren Schaden bewahrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

