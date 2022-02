Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Falschfahrer auf der Autobahn A 98 zwischen Dreieck Weil am Rhein und Lörrach - Pkw in Richtung Lörrach auf der nördlichen Fahrbahn unterwegs - Gefährdung von Verkehrsteilnehmern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein - BAB A 98

Mehrere Notrufteilnehmer melden am 06.02.2022 gegen 11:25 Uhr einen Falschfahrer, welcher sich zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und Lörrach auf der nördlichen Richtungsfahrbahn fälschlicherweise in östlicher Richtung bewegt.

Mindestens ein 44-jähriger Fahrzeugführer, der zu diesem Zeitpunkt auf der A 98 von Lörrach her in Richtung Westen unterwegs war musste dem Fahrzeug ausweichen um einen Unfall zu verhindern. Er und seine Beifahrerin kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Da das Kennzeichen des weißen Pkw Audi durch Zeugen abgelesen werden konnte, ist die 24 - jährige Fahrzeugführerin bereits ermittelt. Sie konnte die A 98 verlassen, ohne dass es zu einem Unfall gekommen war.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel. 07621 980-00) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise durch das Fahrzeug gefährdet wurden, sich zu melden.

ms

FLZ/mt

