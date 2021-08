Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen der Polizei Heinsberg am vergangenen Wochenende konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Erkelenz: Flachsbleiche - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße - Heinsberg: Siemensstraße - Übach-Palenberg: Friedrich-Ebert-Straße (BTM)

Allen Betroffenen wurden Blutproben entnommen und Anzeigen gegen sie gefertigt. In zwei Fällen wurde der Führerschein sichergestellt. An der Straße An der Friedensburg in Geilenkirchen kollidierte ein offenbar alkoholisierter Autofahrer mit einem Metallgeländer und verletzte sich leicht. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und Fahrzeugschein sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei Kontrollen in

- Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße - Übach-Palenberg: Rimburger Straße

stellten die Beamten fest, dass die fahrzeugführenden Personen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

- Selfkant-Hillensberg: Bergstraße

stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle fest, dass die betroffene Person eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich hatte. Diese wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell