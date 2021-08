Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Fahrzeugen

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Zwischen 17.30 Uhr am Samstag (14. August) und 6.10 Uhr am Sonntag (15. August), verschafften sich unbekannte Täter Zugriff zu einem Firmenfahrzeug, das am Weidenweg parkte. Aus diesem entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge.

Ebenfalls in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendeten Unbekannte eine Handtasche aus einem Pkw, der an der Heinsberger Straße stand. Die Handtasche wurde später wieder aufgefunden. Die Täter hatten daraus zwei Bankkarten sowie Bargeld entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell