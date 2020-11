Polizei Dortmund

POL-DO: Ein Diebstahl kommt selten allein - eine Festnahme auch nicht!

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1306

Hartnäckig, dreist und untalentiert: Diese Attribute beschreiben einen 26-jährigen Dortmunder, der am gestrigen Donnerstag (26. November) gleich mehrfach beim Stehlen erwischt wurde.

Zunächst fiel er am Nachmittag in Hörde auf. Mit Tüten voller Diebesgut flüchtete er aus einem Geschäft, dicht verfolgt von den Angestellten. Eine Streife befand sich zur gleichen Zeit in der Fußgängerzone. Die Beamten nahmen ebenfalls die Verfolgung auf und konnten den Mann in der Hermannstraße festnehmen. In seinem Rucksack befand sich offenbar kurz zuvor gestohlene Ware.

Sie nahmen den 26-Jährigen fest und fuhren mit ihm ins Polizeigewahrsam.

Einige Stunden später: Der Dortmunder konnte das Gewahrsam verlassen und ging in Richtung Alter Mühlenweg. Seine nächste Tat ließ nicht lange auf sich warten. Zeugenaussagen zufolge manipulierte er hier an den Fahrradschlössern mehrerer abgeschlossener Räder. Als er sich bereits zwei Fahrräder zur Seite gestellt hatte, entdeckte er den Zeugen. Der Täter ließ daraufhin die Räder stehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Norden. Bis zur Landgrafenstraße. Hier nahmen ihn die herbeigerufenen Polizisten erneut fest.

Nach der Anzeigenaufnahme und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ der Mann wiederum das Präsidium. Und weil der Tag schließlich noch nicht vorbei war, wagte er einen erneuten Versuch. Unweit der Polizeiwache brach er erneut das Schloss eines Fahrrads auf, setzte sich auf den Drahtesel und trat in die Pedale. Nach einigen Metern war die Fahrt beendet. Den Polizisten war die Tat natürlich nicht verborgen geblieben.

In der Summe zu viel. Der 26-Jährige fand sich im Polizeigewahrsam wieder. Er wird noch am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Weil zudem eines der am Alten Mühlenweg (in Höhe der Hausnummer 81) aufgebrochenen Fahrräder noch nicht zugeordnet werden konnte, stellten die Polizisten das Herrenrad der Firma Gudereit sicher. Die Polizei sucht nun die rechtmäßige Besitzerin / den rechtmäßigen Besitzer. Melden Sie sich bitte mit einem gültigen Eigentumsnachweis bei der Kriminalwache im Polizeipräsidium oder unter Tel. 0231-132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell