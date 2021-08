Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher entwenden Schmuck

Erkelenz-Venrath (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, 15. August, gegen 17.35 Uhr, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Straße In Venrath und gelangten so ins Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Uhren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell