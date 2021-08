Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Freitag, 13. August, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei gegen 16.30 Uhr einen verdächtigen Motorroller im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße. Als die Polizisten den Fahrer anhalten wollten, versuchte dieser sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgung, in deren Rahmen der Rollerfahrer eine rote Ampel missachtete und einen Lkw zur Vollbremsung zwang, stieß er schließlich an der Borsigstraße gegen einen Bordstein und anschließend gegen einen Zaun. Der 32-Jährige wurde kurze Zeit später mittels Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Offenbar war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet, welches nicht für den Motorroller ausgegeben war. Außerdem verlief ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest positiv.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell