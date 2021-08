Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 226, vom 14.08.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg - Übach - Diebstahl aus Lkw

In der Zeit von Donnerstag, 12.08.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 13.08.2021, 06:00 Uhr wurden aus einem in der Boschstraße abgestellten Lkw zwei Fahrzeugbatterien entwendet. Dazu wurden die Batteriefächer aufgebrochen.

Hückelhoven - Einbruch in Schule

Unbekannte hebelten in der Zeit von Donnerstag, 12.08.2021, 22:00 Uhr bis Freitag, 13.08.2021, 07:00 Uhr ein Fenster am Kiosk der städtischen Hauptschule Hückelhoven auf. Im Kiosk wurde dann alles durchwühlt und mehrere Gegenstände wurden aus den Schränken genommen und verstreut. Ob etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Geilenkirchen - Parkhaus "An der Friedensburg" - Brand eines Pkw

Am Samstag, 14.08.2021, gegen 04:00 Uhr, kam es aus ungeklärten Gründen im Parkhaus "An der Friedensburg" zum Brand eines Pkw. Zuvor war der Pkw in dem Parkhaus verunfallt und wurde dort abgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Aus Sicherheitsgründen wurden die obersten 4 Etagen des Parkhauses durch das technische Hilfswerk gesperrt.

Verkehrsunfall:

Selfkant - Hillensberg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Freitag, den 13.08.2021, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die Bergstraße in Selfkant-Hillenberg, aus Richtung niederländische Grenze kommend, in Richtung Wehr. In Höhe der Kreuzung Bergstraße / Lahrstraße querte ein 21-jähriger Motorradfahrer die Bergstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer auf die Straße stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme musste die Bergstraße komplett gesperrt werden.

