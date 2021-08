Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 15.08.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg - Einbruch in Wohnhaus

Im Tatzeitraum 11.08.2021, 19:30 Uhr - 14.08.2021, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "In der Heide" ein. Entwendet wurden Schmuck sowie Bargeld.

Heinsberg - versuchter Geschäftseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit 13.08.2021, 18:00 Uhr - 14.08.2021, 16:30 Uhr, in ein Geschäft an der Liecker Straße einzubrechen. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 165cm bis 170cm groß - schlanke Statur - kurze, blonde Haare - Brille (dunkler, eckiger Rahmen) - zur Tatzeit bekleidet mit T-Shirt (Farbe unbekannt) und weißer Bermudahose mit schwarzem Muster

