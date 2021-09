Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen

Schwelm (ots)

Ein 58 jähriger Hattinger befuhr mit seinem Linienbus die Barmer Straße, von Wuppertal in Fahrtrichtung Schwelm. An der Haltestelle "Friedhof" wollte er seinen Bus anhalten. Ein 34 jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Golf die Barmer Straße hinter dem Linienbus. Er bemerkte den Linienbus zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den anhaltenden Bus auf. Dabei wurden die vier Insassen des Golf (34 jährige Frau und zwei 2 und 3 Jahre alte Kinder)leicht verletzt und mittels RTW nach Wuppertal in ein Krankenhaus transportiert. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Barmer Straße war kurzfristig voll gesperrt. Danach konnte die Barmer Straße unter Verkehrsregelung einseitig befahren werden.

